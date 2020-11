Команда Байдена: фанатка BLM вместо Хиллари Клинтон и кубинец-перебежчик

Президент Байден назначает первых чиновников: это темнокожая женщина-дипломат и первый мигрант во главе спецслужбы США.

Будущий американский президент Джозеф Байден выдвинул на должность постпреда США в ООН кандидатуру Линды Томас-Гринфилд, в прошлом — дипломата, курировавшего африканское направление в администрации Барака Обамы. В середине ноября газета The Washington Post прочила этот пост экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Но преимуществ у Клинтон меньше: в отличие от Томас-Гринфилд, она — белая женщина, а не темнокожая.

Новым министром внутренней безопасности США Байден назначил Алехандро Майоркаса — первого в истории страны кубинского мигранта, который возглавит спецслужбу. На этом посту он сменит ярого трамписта, противника протестов Black Lives Matter (англ. «Жизнь темнокожих имеет значение» — прим. ред.) и экс-лоббиста из министерства транспортной безопасности Чада Вульфа.

Но это не единственные любопытные кадровые решения. Во время предвыборной гонки Байден пообещал «разнообразить кабинет министров» в расовом и гендерном отношении. Вполне вероятно, что он выберет женщину или «цветного» человека и в качестве пресс-секретаря Белого дома — демократы призывают его выдвинуть на высокие посты в кабмине несколько латиноамериканцев, отмечает издание Axios.

Назначенцы Байдена

В 1994 году Томас-Гринфилд направили в Руанду для оценки положения беженцев в условиях геноцида в стране, а с 2008 по 2012 год она была послом США в Либерии. Дипломатический опыт у чиновницы немалый. Особенно восторженно приветствуют выдвижение бывшей коллеги экс-сотрудники администрации Обамы.

Сторонники Байдена в Демпартии рассчитывают на назначение темнокожей женщины и уважаемого дипломата — это «укрепит моральный дух в МИД и позиции Америки на мировой арене», передает Axios. К тому же, история жизни потенциального постпреда США в ООН весьма драматична, что безусловно играет на руку демократам.

Томас-Гринфилд родилась в 1952 году и училась в школе для темнокожих, когда расовая сегрегация в США еще не была полностью отменена. Как отмечала чиновница, в ее родном городе «Ку-клукс-клан (ККК) регулярно приходил по выходным и сжигал крест в чьем-нибудь дворе». Во время учебы в Университете штата Луизиана в 1970-х годах она также сталкивалась с расизмом — существенное влияние на заведение оказывал белый националист, экс-кандидат в президенты США и лидер ККК Дэвид Дьюк.

Потенциальный министр внутренней безопасности США Майоркас родился в 1959 году в Гаване, а спустя год его семья была вынуждена мигрировать в США по политическим мотивам. В рядах прокуратуры штата Калифорния он начал карьеру (там же, где и вице-президент Камала Харрис), потом возглавлял Службу гражданства и иммиграции США. На этом посту обвинялся в выдаче виз инвесторам проектов, связанных с семьей Клинтон в обход официальных процедур.

Alejandro Mayorkas, a Cuban-born immigrant and a former U.S. Citizenship and Immigration Services director, was deputy DHS secretary from 2013 to 2016. If confirmed, he'd be the first Latino person to run the department managing U.S. immigration policy. https://t.co/FhrI3PlVmc pic.twitter.com/Nrlc24Lv2A