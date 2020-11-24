Команда Байдена: фанатка BLM вместо Хиллари Клинтон и кубинец-перебежчик

Президент Байден назначает первых чиновников: это темнокожая женщина-дипломат и первый мигрант во главе спецслужбы США.

Будущий американский президент Джозеф Байден выдвинул на должность постпреда США в ООН кандидатуру Линды Томас-Гринфилд, в прошлом — дипломата, курировавшего африканское направление в администрации Барака Обамы. В середине ноября газета The Washington Post прочила этот пост экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Но преимуществ у Клинтон меньше: в отличие от Томас-Гринфилд, она — белая женщина, а не темнокожая.

Новым министром внутренней безопасности США Байден назначил Алехандро Майоркаса — первого в истории страны кубинского мигранта, который возглавит спецслужбу. На этом посту он сменит ярого трамписта, противника протестов Black Lives Matter (англ. «Жизнь темнокожих имеет значение» — прим. ред.) и экс-лоббиста из министерства транспортной безопасности Чада Вульфа.

Но это не единственные любопытные кадровые решения. Во время предвыборной гонки Байден пообещал «разнообразить кабинет министров» в расовом и гендерном отношении. Вполне вероятно, что он выберет женщину или «цветного» человека и в качестве пресс-секретаря Белого дома — демократы призывают его выдвинуть на высокие посты в кабмине несколько латиноамериканцев, отмечает издание Axios.

Назначенцы Байдена

В 1994 году Томас-Гринфилд направили в Руанду для оценки положения беженцев в условиях геноцида в стране, а с 2008 по 2012 год она была послом США в Либерии. Дипломатический опыт у чиновницы немалый. Особенно восторженно приветствуют выдвижение бывшей коллеги экс-сотрудники администрации Обамы.

«Она понимает миротворчество, она понимает ООН, она понимает развивающийся мир», — заявила Венди Шерман, экс-заместитель госсекретаря во время президентства Обамы.

Hey @JohnKerry, ready to be back on the job? pic.twitter.com/uljVEE2wUW — Linda Thomas-Greenfield (@LindaT_G) November 23, 2020

Сторонники Байдена в Демпартии рассчитывают на назначение темнокожей женщины и уважаемого дипломата — это «укрепит моральный дух в МИД и позиции Америки на мировой арене», передает Axios. К тому же, история жизни потенциального постпреда США в ООН весьма драматична, что безусловно играет на руку демократам.

Томас-Гринфилд родилась в 1952 году и училась в школе для темнокожих, когда расовая сегрегация в США еще не была полностью отменена. Как отмечала чиновница, в ее родном городе «Ку-клукс-клан (ККК) регулярно приходил по выходным и сжигал крест в чьем-нибудь дворе». Во время учебы в Университете штата Луизиана в 1970-х годах она также сталкивалась с расизмом — существенное влияние на заведение оказывал белый националист, экс-кандидат в президенты США и лидер ККК Дэвид Дьюк.

Потенциальный министр внутренней безопасности США Майоркас родился в 1959 году в Гаване, а спустя год его семья была вынуждена мигрировать в США по политическим мотивам. В рядах прокуратуры штата Калифорния он начал карьеру (там же, где и вице-президент Камала Харрис), потом возглавлял Службу гражданства и иммиграции США. На этом посту обвинялся в выдаче виз инвесторам проектов, связанных с семьей Клинтон в обход официальных процедур.

Alejandro Mayorkas, a Cuban-born immigrant and a former U.S. Citizenship and Immigration Services director, was deputy DHS secretary from 2013 to 2016. If confirmed, he'd be the first Latino person to run the department managing U.S. immigration policy. https://t.co/FhrI3PlVmc pic.twitter.com/Nrlc24Lv2A — The New York Times (@nytimes) November 23, 2020

Чем руководствуется Байден в этих назначениях — компетенцией чиновников, их расовой и гендерной принадлежностью (что он сам всячески подчеркивает) или и тем, и другим? Американист Малек Дудаков считает, что в двух данных назначениях играл роль скорее второй момент.

«Публичные посты мало на что влияют, потому что это люди, которые будут продвигать определенную повестку — вроде постпреда ООН. Конечно, они назначаются, чтобы "бросить кость" либеральному крылу демократов. Чтобы показать, что соблюдено различного рода равенство и что администрация Байдена такая прогрессивная. Очевиден вот такой баланс», — рассказал политолог в комментарии «Политике Сегодня».

При этом ключевые посты, вроде госсекретаря, займут представители истеблишмента, которые будут заниматься настоящей политикой — на столь важные должности Байден назначит чиновников исходя из их компетенции и лояльности, а не цвета кожи и пола. Вполне возможно, что в качестве госсекретаря США мы вновь увидим белого мужчину, хотя за такие назначения демократы упрекали действующего президента, республиканца Дональда Трампа. Как можно заметить, все еще действующий госсекретарь Майк Помпео от новых стандартов демократических чиновников весьма далек.

Клинтон, Уоррен и Сандерс оказались не у дел

Ранее Байден отмечал, что не будет использовать ресурс левого крыла Демократической партии при построении кадровой политики. Прежде всего, речь идет об экс-кандидате в президенты Берни Сандерсе, отказавшемся от участия в предвыборной гонке в пользу Байдена, а также о сенаторе Элизабет Уоррен, близкой к Сандерсу по левым взглядам. Кстати, Сандерса недолюбливает истеблишмент Демпартии, считая его взгляды слишком социалистическими.

«Очевидно, сам Байден не особо левый политик. Он вводит центристскую повестку. Есть еще практический момент: левых, радикальных кандидатов очень сложно провести через Сенат, который, возможно, останется за республиканцами. Берни Сандерса они точно не "протащат" через Сенат», — отмечает Дудаков.

Уоррен же имеет репутационные проблемы, не оставшиеся незамеченными в рядах Демпартии. В 2012 году журналисты газеты The Boston Globe выяснили, что при поступлении в Гарвард Уоррен внесла себя в список этнических меньшинств, хотя сама является белой американкой. На выборах в Сенат ее обвинили в подделке сведений о наличии предков из коренных народов США, чтобы получить преимущество на рынке труда. Уоррен утверждает, что никакого карьерного продвижения из-за этого не получала, а ее братья настаивают, что у семьи действительно есть индейские корни.

Клинтон хоть и не стала постпредом США при ООН, но о будущем президенте отзывается очень комплементарно, называя Байдена и Харрис «исторической парой кандидатов» и «новой страницей для Америки». На вопрос, согласится ли она работать в администрации Байдена, Клинтон ответила, что «готова помочь всем, чем сможет». Она подчеркнула: если американца попросили служить родине, то он обязательно должен подумать над этим предложением.

«Я думаю, что назначение Клинтон на пост в администрации Байдена возможно. Очень много "клинтонитов" попадает в администрацию Байдена. Так что это вполне реально», — заключил Дудаков.

Байден смело назначает своих чиновников, ведь 24 ноября Трамп начал процедуру передачи власти новому президенту. Ранее республиканец отказывался мириться с результатами выборов, подозревая демократов в фальсификациях, и обращался в суды с требованием пересчитать голоса избирателей.