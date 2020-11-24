Королева Великобритании Елизавета II начала выпускать джин

Джин — один из любимых алкогольных напитков королевы.

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II запустила собственное производство джина с использованием растений, выращенных в королевском поместье Сандрингем. Об этом пишет таблоид Daily Mail. Это уже третий алкогольный бренд, выпускаемый британской короной.

Напиток крепостью 42 градуса под названием Sandringham Celebration Gin разливают в бутылки объемом 500 мл. Стоимость одной — 50 фунтов стерлингов (около 5000 рублей). Приобрести джин можно будет на сайте поместья, а также в сувенирном магазине при нем.

На этикетке, отмеченной королевским гербом, сказано, что Sandringham — это «насыщенный джин с характерными оттенками можжевельника и стойким цитрусовым послевкусием». Поместье прорекламировало джин в электронном письме постоянным клиентам своего магазина, описывая его как «идеальный подарок на это Рождество».

«Листва мирта, также выращиваемого в поместье, произошла от черенка, взятого из свадебного букета принцессы Александры при ее свадьбе с принцем Альбертом Эдуардом», — написано на этикетке.

По информации таблоида, джин — один из любимейших алкогольных напитков королевы.

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