Курдских боевиков в Сирии похитили неизвестные

Группа курдских боевиков из поддерживающей США коалиции "Сирийские демократические силы" (СДС) была похищена в сирийской провинции Хасака.

Группа курдских боевиков из поддерживающей США коалиции "Сирийские демократические силы" (СДС) была похищена в сирийской провинции Хасака.

Похитители остаются неизвестными, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). Источники из города Аш-Шаддади сообщили об инциденте в районе Аль-Тувеймина на юге провинции.

Трое представителей СДС погибли в провинции Дейр эз-Зор. В районе города Шхиль сработало самодельное взрывное устройство под колесами машины полевого командира курдов.

Всего за последние четыре дня в Сирии погибли семь членов СДС. Похищенных боевиков, возможно, насильно завербовали в коалицию. Они могли пройти программу подготовки и идеологической индоктринации в подконтрольных США лагерях.