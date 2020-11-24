Понасенков назвал сторонников Байдена агрессивными необольшевиками

По словам историка и режиссера Евгения Понасенкова, в случае прихода демократов к власти американцев ждут тяжелые четыре года.

Спустя несколько недель борьбы за пересчет голосов после выборов в США президент Дональд Трамп дал сигнал администрации начать процесс передачи власти своему оппоненту из Демократической партии Джозефу Байдену. Вполне вероятно, что 20 января 2021 года 78-летний либерал официально станет президентом США.

С этого дня Америку ждут тяжелые времена, уверен историк и режиссер Евгений Понасенков. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он рассказал, чем для США обернется победа Джо Байдена на президентских выборах.

«Для США это будет абсолютная катастрофа. К власти в стране пришли агрессивные необольшевики. Они получат все ресурсы великой капиталистической страны, все интеллектуальные ресурсы, и пустят их по пути ЮАР. Когда процветающая страна была захвачена дикарями и превратилась в опасное, террористическое и дикое государство», — заявил эксперт.

Понасенков добавил, что построить развитую цивилизацию очень сложно, но разрушить можно всего за несколько лет. Джо Байден, по мнению, историка, не будет по-настоящему править Соединенными Штатами из-за возраста — 20 ноября демократ отметил свое 78-летие. Этим займется его вице-президент Камала Харрис.

«Харрис будет продвигать интересы не работающего населения, а бездельников. Она развяжет руки террористам из Black Lives Matter [BLM, "Жизни темнокожих важны" — англ.] и деморализует полицию в стране. Я считаю, что это настоящая катастрофа для целого мира. Ведь США были настоящим ориентиром демократии, а теперь крушение этого ориентира станет катастрофой для всех стран, которые стремятся к демократии», — заключил Понасенков.

Выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. Подсчет голосов в некоторых штатах ведется до сих пор из-за почтового голосования, на котором настаивала Демпартия. Команда Дональда Трампа не раз заявляла, что выборы были сфальсифицированы, однако представители действующего президента доказать этого в суде пока не смогли. Большинство исков республиканцев о пересчете голосов были отклонены, а другие не прибавили голосов в копилку Трампа.