Президент России Владимир Путин поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с большой победой на итоговом турнире в Лондоне. Глава государства назвал его победу триумфом.

Президент России Владимир Путин поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с большой победой на итоговом турнире в Лондоне. Глава государства назвал его победу триумфом.

Президент России Владимир Путин поздравил победителя итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов Даниила Медведева. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Уважаемый Даниил Сергеевич! От души поздравляю Вас с триумфом в Лондоне. Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию итогового турнира <...> в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер", — сказал президент РФ.

Как ранее сообщал телеканал 360, Даниил Медведев считался четвертой ракеткой мира, а лучшим результатом 24-летнего теннисиста был выход в финал Открытого чемпионата США по теннису в 2019 году. Россиянин тогда проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Сейчас Медведев стал вторым россиянином, победившим на итоговом турнире ATP. Ранее это удавалось только Николаю Давыденко в 2009 году.