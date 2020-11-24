11:09 24 Ноября 2020Политика
Президент РФ наградил ветерана ВОВ за сбор средств для медиков
Ветеран из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева получила госнаграду от президента РФ Владимира Путина за помощь медикам. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Ветеран из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева получила госнаграду от президента РФ Владимира Путина за помощь медикам. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В документе сказано, что Зинаида Корнева награждается за вклад в общественную и благотворительную деятельность знаком отличия "За благодеяния".
Пенсионерка собрала 4,5 млн рублей с помощью роликов на YouTube. Деньги предназначены заразившимся коронавирусом медикам и их семьям. Корнева инициировала сбор в 2019 году. Ее вдохновил британский ветеран Том Мур, который собрал более 40 млн долларов на борьбу с пандемией.
Первые госнаграды "За благодеяния" получили главврач медцентра "Поколение" Куницына Наталья и глава благотворительного фонда помощи хосписам Анна Федермессер.