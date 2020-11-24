Силовики задержали экстремистов организации "Свидетели Иеговы" в Москве

Сотрудники спецслужб провели задержания организаторов и участников центра запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы" в Москве.

Сотрудники спецслужб провели задержания организаторов и участников центра запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы" в Москве.

Сотрудники СК РФ доставят задержанных в подразделения ведомства для проведения дальнейших следственных действий. Об этом сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По словам источника, в настоящий момент следователи столичного Главного управления СК совместно с МВД и ФСБ, а также при поддержке подразделений Росгвардии проводят обыски в Москве и более чем в 20 других субъектах страны.

Верховный суд РФ объявил в 2017 году религиозную организацию "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру местные религиозные организации экстремистскими и запрещенными на территории России.