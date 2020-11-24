Трудности перевода. Как в США готовятся к транзиту власти

Действующий президент согласился передать власть оппоненту из Демократической партии, но не признал поражение.

Действующий президент США Дональд Трамп дал указание администрации начать процедуру передачи власти демократу Джозефу Байдену. Однако в Twitter Трамп уточнил, что его команда будет продолжать борьбу за честные результаты прошедших 3 ноября 2020 года выборов.

«Мы будем продолжать нашу славную борьбу, и я верю, что мы победим! Тем не менее, в интересах нашей страны я рекомендую Эмили [Эмили Мерфи, глава GSA] и ее команде сделать то, что необходимо сделать в отношении первоначальных протоколов. Я сказал моей команде сделать то же самое», — написал президент.

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

Трамп говорит об Эмили Мерфи, главе управления общих служб администрации (The General Services Administration, GSA). С этого момента она будет заниматься передачей власти от республиканца к демократу, который, видимо, переедет в Овальный кабинет.

CNN сообщает, что Мерфи уже направила официальное письмо в штаб Джо Байдена. По ее словам, Белый дом не оказывал на нее никакого давления, а решение о начале процесса передачи власти она принимает «не из страха или фаворитизма».

«Пожалуйста, знайте, что я пришла к этому решению самостоятельно, основываясь на законе и имеющихся фактах. Я никогда не подвергалась прямому или косвенному давлению со стороны любого должностного лица исполнительной власти (включая тех, кто работает в Белом доме или GSA) в отношении сущности или сроков моего решения. Я не получала никакого указания отложить это решение», — сообщила Мерфи.

Пока администрация Трампа готовится покинуть Белый дом, Байден комплектует собственную команду. К примеру, на пост государственного секретаря США (сейчас эту должность занимает Майк Помпео) придет Энтони Блинкен, который работал заместителем госсекретаря в администрации Барака Обамы.

Советником по нацбезопасности Байден желает видеть Джейка Салливана (работал с демократом, когда тот был вице-президентом США). ЦРУ, скорее всего, возглавит Эврил Хейнс, а на пост представителя США в ООН выбрана Линда Томас-Гринфилд (вместо Хиллари Клинтон, о которой СМИ говорили ранее). До этого момента команда Байдена не могла получить доступ к правительственным данным и контактировать с федеральными агентствами без разрешения Трампа.

Теперь Эмили Мерфи должна помочь новой администрации с переездом в Белый дом. Команда Байдена получит доступ к дополнительным офисным помещениям и возможность использовать федеральные ресурсы для проверки биографии новых сотрудников. Также будущий президент сможет ознакомиться с данными об эпидемии коронавируса в США и изменить планы распределения готовящейся вакцины.

«В ближайшие дни "переходные" чиновники начнут встречаться с федеральными чиновниками, чтобы обсудить ответные меры по пандемии коронавируса, иметь полный отчет о наших интересах национальной безопасности и оценить усилия администрации Дональда Трампа по освобождению правительственных учреждений», — заявил исполнительный директор переходного периода Байдена Йоханнес Абрахам.

Вероятно, Дональд Трамп понимал, что его борьба за честные выборы вряд ли увенчается успехом, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин. Однако открытое противостояние Демпартии и непризнание поражения вполне соответствуют духу 45-го президента США. Иное окончание срока республиканца трудно себе представить, уверен эксперт.

«Трамп не был бы Трампом, если бы сразу показал, что готов признать свое поражение. Причем даже если перевес в сторону Джо Байдена был бы огромным. Трамп показывал, что он боец, что он не признал поражение, что не предал идеалы и Республиканскую партию, которую представляет. Представьте, как бы его сторонники отреагировали, если бы Трамп через несколько дней после выборов, когда еще даже не посчитали все бюллетени, признал свое поражение», — объяснил американист.

После десятка отклоненных исков о пересчете голосов и заявлений о вбросах в адрес демократов Дональд Трамп уходит почти героем, добавил Блохин. Байдену же позавидовать трудно: кандидат от Демпартии займет пост президента после скандального перехода власти, разговоров о фальсификациях и связях с мафиози. Половина Америки, проголосовавшая за Трампа, сейчас крайне негативно относится к «сонному Джо».

«Нужно понимать, что на выборах США победитель, чаще всего, становится президентом только одной части Америки. В ситуации с Байденом тем более. Скажем честно: перспективы в политике у него крайне сомнительные. Он своих родственников запомнить не может, какие тут геополитические стратегии? На посту он долго не просидит из-за возраста, а реально править страной, скорее всего, будет его помощница Камала Харрис. Все темнокожие избиратели встали на сторону демократов не из-за Байдена, а именно из-за Харрис», — подытожил специалист.

После начала процесса передачи власти на очереди стоит «речь признания» Дональда Трампа, в которой он подведет итог своего президентства и пожелает Байдену удачи на посту американского лидера. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.

«Политика Сегодня» ранее писала о преклонном возрасте Джо Байдена. Заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ИПК ФМБА России Андрей Ильницкий высказывал серьезные опасения по поводу состояния здоровья демократа и его способности управлять огромным государством.