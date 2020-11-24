Число пациентов с коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 24 326 человек

Число выявленных в РФ случаев коронавируса за последние сутки увеличилось на 24 326. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Число выявленных в РФ случаев коронавируса за последние сутки увеличилось на 24 326. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Накануне было зарегистрировано 25 173 заболевших. Как сообщили в оперштабе, за последние 24 часа медики зафиксировали 491 летальный исход. Это максимум за всю пандемию. 21,5% заразившихся не имели клинических проявлений болезни. Из больниц по выздоровлению выписались 23 226 человек.

На сегодняшний день в России отмечено 467 126 активных случаев COVID-19. С момента начала пандемии в РФ выявлено 2 138 828 случаев коронавируса, 1 634 671 человек уже выздоровел. Скончался 37 031 пациент с COVID-19.