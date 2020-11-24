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10:29   24 Ноября 2020
Политика

Корабль ВМФ России "дал отпор" американскому нарушителю морских границ

Корабль ВМФ России "дал отпор" американскому нарушителю морских границ

БПК "Адмирал Виноградов" остановил нарушение границы американским эсминцем "Джон Маккейн" в Тихом океане.

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" встретил нарушившего российские границы американского эсминца "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Стало известно, что эсминец ВМС США зашел в территориальные воды России, на два километра нарушив границу. Российский корабль выдал предупреждение американскому гостю о смене курса, после чего эсминец немедленно ушел в нейтральные воды.

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