10:29 24 Ноября 2020Политика
Корабль ВМФ России "дал отпор" американскому нарушителю морских границ
БПК "Адмирал Виноградов" остановил нарушение границы американским эсминцем "Джон Маккейн" в Тихом океане.
БПК "Адмирал Виноградов" остановил нарушение границы американским эсминцем "Джон Маккейн" в Тихом океане.
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" встретил нарушившего российские границы американского эсминца "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Стало известно, что эсминец ВМС США зашел в территориальные воды России, на два километра нарушив границу. Российский корабль выдал предупреждение американскому гостю о смене курса, после чего эсминец немедленно ушел в нейтральные воды.