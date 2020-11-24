Корабль ВМФ России "дал отпор" американскому нарушителю морских границ

БПК "Адмирал Виноградов" остановил нарушение границы американским эсминцем "Джон Маккейн" в Тихом океане.

БПК "Адмирал Виноградов" остановил нарушение границы американским эсминцем "Джон Маккейн" в Тихом океане.

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" встретил нарушившего российские границы американского эсминца "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Стало известно, что эсминец ВМС США зашел в территориальные воды России, на два километра нарушив границу. Российский корабль выдал предупреждение американскому гостю о смене курса, после чего эсминец немедленно ушел в нейтральные воды.