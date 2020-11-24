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10:19   24 Ноября 2020
Политика

Региональное правительство Дагестана отправили в отставку

Региональное правительство Дагестана отправили в отставку

Врио главы Дагестана Сергей Меликов отправил региональное правительство в отставку.

До формирования нового состава кабмина действующее правительство будет исполнять свои обязанности временно. Врио главы кабинета министров назначен Абдулпатах Амирханов.

Дагестанский кабмин сформировали в 2018 году при Артеме Здунове. Президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Мордовии.

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#дагестан #правительство #меликов

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