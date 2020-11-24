Региональное правительство Дагестана отправили в отставку

Врио главы Дагестана Сергей Меликов отправил региональное правительство в отставку.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов отправил региональное правительство в отставку.

До формирования нового состава кабмина действующее правительство будет исполнять свои обязанности временно. Врио главы кабинета министров назначен Абдулпатах Амирханов.

Дагестанский кабмин сформировали в 2018 году при Артеме Здунове. Президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Мордовии.