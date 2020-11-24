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10:18   24 Ноября 2020
Общество

В России внесли изменения в водительские права и паспорт автомобиля

В России внесли изменения в водительские права и паспорт автомобиля

Паспорт транспортного средства (ПТС) и водительское удостоверение подвергнутся изменениям. Соответствующий приказ был подписан главой МВД России Владимиром Колокольцевым.

Приказ был зарегистрирован в министерстве юстиции 20 ноября. Согласно новым правилам, в верхней части лицевой стороны прав будут расположены надписи на трех языках — русском, английском и французском. Информацию об этом сообщает ТАСС.

В свидетельстве транспортного средства теперь необходимо будет указывать данные о мощности двигателя и сведения о сроке госрегистрации. В скором времени изменится и инструкция для разрешения установки световых и звуковых сигналов.

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#права #мвд #птс

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