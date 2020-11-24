В России внесли изменения в водительские права и паспорт автомобиля

Паспорт транспортного средства (ПТС) и водительское удостоверение подвергнутся изменениям. Соответствующий приказ был подписан главой МВД России Владимиром Колокольцевым.

Паспорт транспортного средства (ПТС) и водительское удостоверение подвергнутся изменениям. Соответствующий приказ был подписан главой МВД России Владимиром Колокольцевым.

Приказ был зарегистрирован в министерстве юстиции 20 ноября. Согласно новым правилам, в верхней части лицевой стороны прав будут расположены надписи на трех языках — русском, английском и французском. Информацию об этом сообщает ТАСС.

В свидетельстве транспортного средства теперь необходимо будет указывать данные о мощности двигателя и сведения о сроке госрегистрации. В скором времени изменится и инструкция для разрешения установки световых и звуковых сигналов.