Азербайджан планировал военную операцию в Агдаме во время конфликта в НКР

Азербайджанская армия планировала военную операцию в Агдаме во время эскалации конфликта в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджанская армия планировала военную операцию в Агдаме во время эскалации конфликта в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам азербайджанского лидера, раскрывать секреты боевых действий пока рано, однако операция в Агдаме намечалась.

"Мы все равно бы освободили Агдам. Но были бы потери, причем большие", — добавил Алиев.

Совместное заявление о перемирии в Карабахе было подписано 10 ноября президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Трехсторонние договоренности предусматривают полное прекращение боевых действий. Кроме того, азербайджанская и армянская армии должны остановиться на занятых позициях и обменяться военнопленными.