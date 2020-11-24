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10:03   24 Ноября 2020
Армия

Азербайджан планировал военную операцию в Агдаме во время конфликта в НКР

Азербайджан планировал военную операцию в Агдаме во время конфликта в НКР

Азербайджанская армия планировала военную операцию в Агдаме во время эскалации конфликта в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам азербайджанского лидера, раскрывать секреты боевых действий пока рано, однако операция в Агдаме намечалась.

"Мы все равно бы освободили Агдам. Но были бы потери, причем большие", — добавил Алиев.

Совместное заявление о перемирии в Карабахе было подписано 10 ноября президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Трехсторонние договоренности предусматривают полное прекращение боевых действий. Кроме того, азербайджанская и армянская армии должны остановиться на занятых позициях и обменяться военнопленными.

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#азербайджан #карабах #ильхам алиев

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