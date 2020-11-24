Капитан ВМФ рассказал, зачем «Джон Маккейн» вторгся в воды РФ

Американский эсминец зашел в территориальные воды России на два километра.

Американский эсминец «Джон Маккейн» зашел в территориальные воды РФ в Японском море на два километра. В заливе Петра Великого его перехватил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошел в 6:17 утра 24 ноября. После предупреждения о таране корабль США покинул российскую территорию.

«Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод», — сказано в сообщении Минобороны.

Столь наглое нарушение российских границ отнюдь не случайность. Скорее всего, в ВМФ США решили проверить боеготовность и пограничных сил России, и Тихоокеанского флота как главной ударной и оборонной силы на востоке страны, отмечает военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. Учитывая тот факт, что эсминец назван в честь республиканского политика Джона Маккейна, известного принципиально жесткой позицией по поводу России, беспардонный маневр американского корабля стал еще и символичным.

«Такая наглая проверка соответствует названию корабля: Маккейн был самым ярым русофобом в истории Америки. Получается, что и корабль, названный его именем, ведет себя так же. Тем не менее, вовремя все было обнаружено. Наш корабль им все объяснил, американцы убрались. Иначе было бы все по-другому: иные сценарии регулярно отрабатываются на учениях», — объяснил Дандыкин в комментарии «Политике Сегодня».

Американские моряки всегда отличались излишней долей наглости как в подводном флоте, так и в надводном, отмечает Дандыкин. Но и российский флот, и предшествующий ему ВМФ СССР, всегда достойно отвечал на посягательства военных сил США. В этот раз американцы «отделались» предупреждением, но события могут развиваться и более бескомпромиссно.

«Такие ситуации были у нас на закате СССР [в 1988 году, — прим. ред.] на Черном море, когда приходилось нашему сторожевому кораблю "наваливаться" на американский крейсер "Йорктаун". И только после этого, когда "Йорктаун" получил повреждения ракетного аппарата, он ушел. У нас были и столкновения подводных лодок, последнее — в 1992 году: российской подлодки К-276 с подлодкой ВМС США "Батон Руж", которая впоследствии вышла из строя и была списана», — рассказал капитан.

Американцы считают, что их вооруженные силы могут присутствовать везде, отмечает Дандыкин. Сейчас США не устраивает, что Россия доминирует в Арктике, контролируя Северный морской путь. Не устраивает их и то, что РФ укрепляет Военно-морской флот, в частности — на востоке. Только в этом году планируется обновление флота почти на треть. В первую очередь, Тихоокеанского.

«Это и подводные лодки, и крейсеры, и дизельные подводные лодки, и тральщики, и фрегаты, естественно, корветы, которые строятся в том числе на Дальнем Востоке. Будут корабли и с "Калибрами", и с "Цирконами". А пока американская проверка кораблями не удалась. И показали американцам "на дверь". Я думаю, что они будут учитывать в следующий раз такое мягкое предупреждение», — заключил военный эксперт.

Днем ранее другой американский эсминец — «Дональд Кук» — вошел в акваторию Черного моря на патрулирование. Это седьмой заход военного корабля США в регион за год. Учитывая частое появление незваных «гостей» у российских границ, весьма кстати 6 ноября завершились государственные испытания противолодочного ракетного комплекса (ПЛРК) с характерным названием «Ответ».

Новинку испробовали на борту фрегата «Адмирал Касатонов», но планируют установить на большинство судов ВМФ РФ. Стрельба «Ответом» ведется с помощью установок ЗС-14 — тех же самых, что запускают в воздух противокорабельные ракеты «Оникс», «Циркон» и «Калибр». Подробнее об «Ответе» американским субмаринам читайте в нашей статье.