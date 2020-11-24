Депутаты внесли в ГД проект о штрафах за нарушение устойчивости Рунета

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский внесли в Госдуму России соответствующий законопроект.

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский внесли в Госдуму России соответствующий законопроект.

Согласно тексту законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", для нарушителей требований по устойчивости Рунета предусмотрен денежный штраф в размере до 1 миллиона рублей в случаях повтороного нарушения.