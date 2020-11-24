Украина покинула договор по антимонопольной политике стран СНГ

Украина выйдет из Договора о проведении согласованной монопольной политики с СНГ.

Украина выйдет из Договора о проведении согласованной монопольной политики с СНГ.

Соответствующий закон подписал президент Незалежной Владимир Зеленский. Об этом сообщили на сайте украинского лидера.

Ранее Верховная рада утвердила закон, согласно которому Украина покинет договор по проведению согласованной антимонопольной политики. Такое решение поддержали 264 парламентария. Для принятия законопроекта нужно минимум 226 голосов.

Украина с 2014 года не участвует в заседаниях Межгосударственного совета по антимонопольной политике, который функционирует на основании договора, гласит пояснительная записка к документу.