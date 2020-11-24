Индексация пенсий почти в два раза превысит инфляцию с 1 января

Размер индексации страховых пенсий составит с 1 января 2021 года 6,3%, что в 1,7 раза выше уровня инфляции за 2020 год. Средний размер пенсии в РФ в 2021 году равен 16 209 руб.

Размер индексации страховых пенсий составит с 1 января 2021 года 6,3%, что в 1,7 раза выше уровня инфляции за 2020 год. Средний размер пенсии в РФ в 2021 году равен 16 209 руб.

Госдума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект о бюджете Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Ожидается, что с 1 января 2021 года индексация страховых пенсий достигнет 6,3%, что в 1,7 превысит уровень инфляции за текущий год.

Так, стоимость одного пенсионного коэффициента должна достичь 98,86 руб. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии установится на уровне 6 044,48 руб. Средний размер пособия, в свою очередь, будет равен в 2021 году 16 209,32 руб.

Что касается неработающих пенсионеров, средняя величина их страховой пенсии в грядущем году может составить 17 443,40 руб. Социальная пенсия в 2021 году установится на уровне 10 058,39 руб., а накопительная пенсия поднимется в среднем до 1018 рублей.