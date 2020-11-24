9:28 24 Ноября 2020Происшествия
Ранее судимый житель Махачкалы погиб от взрыва гранаты при задержании
Взорвавшаяся граната стала причиной гибели жителя Дагестана, подозреваемого в убийстве.
Взорвавшаяся граната стала причиной гибели жителя Дагестана, подозреваемого в убийстве.
Сотрудники полиции Махачкалы прибыли для задержания местного жителя, подозреваемого в убийстве. Мужчина погиб в результате внезапной детонации гранаты, среди силовиков пострадавших нет, сообщает источник в правоохранительных органах Дагестана.
Следователи пояснили, что подозреваемый был ранее судим и, очевидно, без боя сдаваться не собирался. Он вышел к стражам порядка с гранатой, затем забежал в дом, где и произошел взрыв.