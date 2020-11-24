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9:28   24 Ноября 2020
Происшествия

Ранее судимый житель Махачкалы погиб от взрыва гранаты при задержании

Ранее судимый житель Махачкалы погиб от взрыва гранаты при задержании

Взорвавшаяся граната стала причиной гибели жителя Дагестана, подозреваемого в убийстве.

Сотрудники полиции Махачкалы прибыли для задержания местного жителя, подозреваемого в убийстве. Мужчина погиб в результате внезапной детонации гранаты, среди силовиков пострадавших нет, сообщает источник в правоохранительных органах Дагестана.

Следователи пояснили, что подозреваемый был ранее судим и, очевидно, без боя сдаваться не собирался. Он вышел к стражам порядка с гранатой, затем забежал в дом, где и произошел взрыв.

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