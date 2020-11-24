Диетолог призвала россиян налечь на яйца при COVID-19

Россиянам рассказали, какая пища лучше всего помогает противостоять коронавирусу.

Россиянам рассказали, какая пища лучше всего помогает противостоять коронавирусу.

Диетолог Маргарита Королева рекомендует включить в рацион питания яйца, так как все его составляющие одинаково ценны для организма. Белок, например, идет на построение иммуноглобулинов, а жировые составляющие желтка помогают организму в обеспечении кислородом. Они способствуют укреплению иммунитета, передают "Аргументы и Факты".

Жиры из которых формируются стенки иммунных клеток, необычайно важны для построения защитного барьера организма. Их отсутствие приведет к клеточной гипоксии.

Россиянам посоветовали использовать нерафинированные растительные масла в блюдах и регулярно есть рыбу северных морей.