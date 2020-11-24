Вильфанд рассказал, останется ли снежный покров в Центральной России

Выпавший в регионах Центральной России снег может остаться до конца недели. Есть надежда на устойчивый снежный покров, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Выпавший в регионах Центральной России снег может остаться до конца недели. Есть надежда на устойчивый снежный покров, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ближайшие дни в регионах центральной части страны будет облачно с осадками в виде мокрого снега и дождя. Если до конца недели снег сохранится, а затем наступит похолодание, то есть шансы на устойчивый снежный покров, рассказал эксперт в разговоре с РИА Новости.

Солнца жители этой части России в ближайшие дни могут и не увидеть, прогнозируется хмурая погода, характерная для ноября. Высота снега не увеличится, пока она колеблется от восьми сантиметров в одних районах, до 14 в других.

Вильфанд ранее призвал россиян не бояться прогнозируемого в европейской части страны циклона "Сара". По его словам, он не представляет опасности.