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8:15   24 Ноября 2020
Политика

Трамп призвал не связывать передачу дел с признанием поражения на выборах

Трамп призвал не связывать передачу дел с признанием поражения на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что передача президентских полномочий Джозефу Байдену не означает его согласие с результатами выборов.

В своем Twitter Трамп написал, что решение Управления по общим вопросам администрации (GSA) о передаче полномочий Джозефу Байдену не означает согласие с итогами президентских выборов.

"Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости", — сообщил Трамп.

В понедельник GSA сообщило Байдену о начале передачи власти в стране. Именно руководитель этого управления выносит решение о том, кто становится избранным президентом. Трамп распорядился начать процесс передачи полномочий демократу, рекомендовав главе GSA Эмили Мерфи и членам своей администрации "делать то, что необходимо".

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#сша #байден #трамп

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