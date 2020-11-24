Роспотребнадзор назвал отдышку самым "зловещим" симптомом COVID-19

Отдышка является самым "зловещим" симптомом коронавирусной инфекции. Это объясняется тем, что в сочетании с утерянным обонянием данный признак говорит о развитии болезни.

Отдышка является самым "зловещим" симптомом коронавирусной инфекции. Это объясняется тем, что в сочетании с утерянным обонянием данный признак говорит о развитии болезни.

Если у пациента наблюдается затрудненное дыхание, ему следует в срочном порядке обратиться к врачу. При этом совместное проявление вышеперечисленных симптомов не свидетельствует на 100% о заболевании COVID-19. Подобные последствия фиксируются и при других респираторных инфекциях, рассказала эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с ТАСС.

"Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки", — добавила она.

Различные СМИ в погоне за аудиторией в последнее время все чаще стали публиковать материалы о выявлении новых симптомов коронавирусной инфекции. Однако никаких научно доказанных признаков не появилось с весны 2020 года, отметила специалист ведомства.