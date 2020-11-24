Белый дом не подтвердил начало передачи власти Байдену

Белый дом не сообщил о том, начата ли передача дел демократу Джозефу Байдену, которого преждевременно объявили новым президентом США до объявления результатов голосования.

Белый дом не сообщил о том, начата ли передача дел демократу Джозефу Байдену, которого преждевременно объявили новым президентом США до объявления результатов голосования.

Журналисты ТАСС спросили зампрессекретаря Белого дома Джадда Дира о том, готовы ли в администрации президента США приступить к передаче полномочий Байдену, и было ли начато сотрудничество его переходной команды с окружением Трампа. Он призвал корреспондентов смотреть твит американского лидера Дональда Трампа на этот счет.

Совет национальной безопасности Белого дома не ответил на запрос ТАСС. Накануне помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заверил, что передача дел пройдет беспроблемно, если победа Байдена на выборах получит официальное подтверждение.