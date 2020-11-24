Минздрав Башкортостана разъяснил сокрытие сотен пациентов с COVID-19 в Уфе

Минздрав Башкортостана разъяснил причину сокрытия клинической больницей им. Куватова в Уфе сотен пациентов с коронавирусной инфекцией в период с 1 сентября по 2 октября.

Минздрав Башкортостана разъяснил причину сокрытия клинической больницей им. Куватова в Уфе сотен пациентов с коронавирусной инфекцией в период с 1 сентября по 2 октября.

Медицинское учреждение оштрафовали на 200 тыс. рублей после того, как выяснилось о 1414 неучтенных случаев заболевания в больнице. Это привело к дальнейшему распространению вируса в регионе, отметила начальник общего суда Анжелла Сафиуллина.

В больнице поспешили опровергнуть обвинения в сокрытии зараженных. Дело в том, что сведения о пациентах в полном объеме передавались в Роспотребнадзор, сообщает РБК. Однако ведомство выдвинуло требование о предоставлении персональных данных заболевших, из-за чего форма подачи документов оказалась несоответствующей.

Личные данные пациентов должны передаваться только по закрытому каналу или определенной схеме. Но Роспотребнадзор такого канала больнице не предоставил.