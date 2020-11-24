Почти половина американцев поддержали участие Трампа в выборах 2024 года

Почти половина американцев высказалась за участие президента США Дональда Трампа в выборах 2024 года. Такого мнения в основном придерживаются сторонники республиканцев.

Почти половина американцев высказалась за участие президента США Дональда Трампа в выборах 2024 года. Такого мнения в основном придерживаются сторонники республиканцев.

Свидетельствует об этом результаты совместного опроса газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса. Участие в исследовании приняли почти 1,9 тыс. человек. На протяжении трех дней реципиенты интересовались у американцев их точкой зрения на возможное выдвижение кандидатуры Трампа на пост главы государства через несколько лет.

Около 75% респондентов-сторонников республиканцев поддержали идею о переизбрании американского лидера. Аналогичной позиции также придерживаются 24% опрошенных, поддерживающих партию демократов.

В начале ноября стало известно, что глава Белого дома изучает возможности в очередной раз баллотироваться на должности президента США. Информацию об этом подтвердили его советники, передает портал Axios.