Военные РФ продолжают работу по разминированию местности в Карабахе

Военные российских вооруженных сил продолжают работу по разминированию местности в Нагорном Карабахе. Информацию об этом передает Министерство обороны РФ.

Военные российских вооруженных сил продолжают работу по разминированию местности в Нагорном Карабахе. Информацию об этом передает Министерство обороны РФ.

Поиски и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов начались в регионе 23 ноября. Разминирование происходит на территориях в зоне ответственности российской миротворческой миссии: между наблюдательными постами и дорог общего пользования.

"Российские инженерные подразделения... проводят обследование и разминирование местности вблизи населенных пунктов", — сказано в сообщении ведомства.

Найденные взрывоопасные устройства вывозятся отечественными военными на полигон, после чего подрываются. Если такой возможности нет, боеприпасы уничтожают на месте. Одной из ключевых задач служащих стало исследование местности, где будут возведены стационарные посты для миротворцев РФ.