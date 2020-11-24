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5:40   24 Ноября 2020
Общество

ГИБДД собирается внедрить новые методы снижения смертности на дорогах

ГИБДД собирается внедрить новые методы снижения смертности на дорогах

ГИБДД разработали несколько новых методов по снижению смертности на дорогах, вдохновившись успехом этого года — уверенным снижением страшного показателя на 4%.

Меры, принятые в 2020 году, доказали свою эффективность. Теперь пора идти дальше и внедрять новые методы и способы, сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников в беседе с РИА Новости.

Пока что уровень смертности напрямую зависит от количества машин, например, во время карантина количество смертей упало на 20%. В этом вся трудность задачи, поскольку главной целью правительства является сокращение количества жертв в условиях постоянного увеличения числа автомобилей.

Освещение дорог на протяжении всей протяженности, разделение потоков машин, создание для пешеходов удобных "каналов" для движения, которые будут ограничивать их нахождение рядом с оживленными участками движения авто — основные моменты, отмеченные Черниковым. Было выделен вопрос предоставления людям большего числа удобных и безопасных мест для маршрутов — создание новых пешеходных переходов и зон.

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#дороги #гибдд #автомобиль

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