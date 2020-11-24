ГИБДД собирается внедрить новые методы снижения смертности на дорогах

ГИБДД разработали несколько новых методов по снижению смертности на дорогах, вдохновившись успехом этого года — уверенным снижением страшного показателя на 4%.

ГИБДД разработали несколько новых методов по снижению смертности на дорогах, вдохновившись успехом этого года — уверенным снижением страшного показателя на 4%.

Меры, принятые в 2020 году, доказали свою эффективность. Теперь пора идти дальше и внедрять новые методы и способы, сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников в беседе с РИА Новости.

Пока что уровень смертности напрямую зависит от количества машин, например, во время карантина количество смертей упало на 20%. В этом вся трудность задачи, поскольку главной целью правительства является сокращение количества жертв в условиях постоянного увеличения числа автомобилей.

Освещение дорог на протяжении всей протяженности, разделение потоков машин, создание для пешеходов удобных "каналов" для движения, которые будут ограничивать их нахождение рядом с оживленными участками движения авто — основные моменты, отмеченные Черниковым. Было выделен вопрос предоставления людям большего числа удобных и безопасных мест для маршрутов — создание новых пешеходных переходов и зон.