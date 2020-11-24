Сатановский назвал нелогичным обращение экс-главы офиса Зеленского к Путину

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан призвал Москву переподписать Минские соглашения. Обращение политика оценил политический эксперт Евгений Сатановский.

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан призвал Москву переподписать Минские соглашения. Обращение политика оценил политический эксперт Евгений Сатановский.

Он в своем Telegram-канале назвал подобную инициативу совершенно нелогичной. По его словам, действия Богдана объясняются нежеланием Киева испортить репутацию перед Европой, которая неоднократно выделяла средства государству. Эксперт предложил вместо Минских соглашений переподписать Беловежские, согласно которым в состав России вернутся ряд территорий.

"Переводя на простой русский язык: "Мы вас... так часто с этими самыми Минскими соглашениями кидали, что больше не можем... Так что давайте их вообще переподпишем", — прокомментировал Сатановский.

Андрей Богдан на фоне безуспешных попыток Украины урегулировать конфликт на востоке страны обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом отступить. Он назвал подобный шаг поступком сильного человека.