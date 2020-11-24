Красный Крест намерен резко увеличить свое присутствие в Нагорном Карабахе

Присутствие Красного Креста на территории Нагорного Карабаха в ближайшее время резко увеличится. Сюда будут направлены дополнительно 400-500 специалистов.

Присутствие Красного Креста на территории Нагорного Карабаха в ближайшее время резко увеличится. Сюда будут направлены дополнительно 400-500 специалистов.

Об увеличении присутствия в регионе заявил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер. Характер гуманитарной миссии в Карабахе, по его словам, кардинально изменился. До начала боевых действий бюджет миссии составлял 10 млн швейцарских франков. В следующем году он вырастет до 45 млн швейцарских франков.

"То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие. У нас было довольно мало людей там. Сейчас мы планируем направить дополнительно 400-500 человек в регион", — подчеркнул Маурер.

Сотрудничество МККК с Россией будет увеличено. Об этом Маурер недавно сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову.