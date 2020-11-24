Общее число заболевших COVID-19 в мире приблизилось к 60 млн

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире за минувшие сутки приблизилось к 60 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты университета Джонса Хопкинса.

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире за минувшие сутки приблизилось к 60 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты университета Джонса Хопкинса.

Вспышка нового типа коронавируса официально зафиксирована в декабре прошлого года в китайском Ухане в провинции Хубэй. В начале марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию. С начала распространения вируса в мире с диагнозом COVID-19 скончались почти 1,4 млн человек.

В России в общей сложности выявили более 2,1 млн инфицированных. К настоящему моменту свыше 1,6 млн из них уже излечились. За прошедшие 24 часа в стране зафиксировали чуть больше 25 тыс. новых случаев заболевания. Актуальная и оперативная информация о развитии эпидемиологической ситуации размещается на сайте стопкоронавирус.рф.