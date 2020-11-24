Минцифры запустило приложение "Госуслуги. COVID трекер"
Минцифры запустило приложение "Госуслуги.COVID трекер" для отслеживания социальных контактов больных коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.
Приложение, отслеживающее социальные контакты больных коронавирусной инфекцией, можно скачать в магазинах приложений App Store и Google Play. Программа помогает устройству искать и запоминать данные других смартфонов, которые находятся рядом.
"Данная технология фиксирует через ваш Bluetooth устройства других пользователей, обмениваясь с ними случайными ключами. Ваше устройство хранит свой список ключей локально, не передавая его наружу. Если кто-то из пользователей заболел и у него положительный тест на COVID-19, он сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели", — сообщается в описании приложения.
Пользователи, контактировавшие с зараженными коронавирусом последние 14 дней, получают уведомления с датой контакта но без сведений о заболевшем. Такое приложение разработано Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при участии Министерства здравоохранения РФ.