Минцифры запустило приложение "Госуслуги.COVID трекер" для отслеживания социальных контактов больных коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Минцифры запустило приложение "Госуслуги.COVID трекер" для отслеживания социальных контактов больных коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Приложение, отслеживающее социальные контакты больных коронавирусной инфекцией, можно скачать в магазинах приложений App Store и Google Play. Программа помогает устройству искать и запоминать данные других смартфонов, которые находятся рядом.

"Данная технология фиксирует через ваш Bluetooth устройства других пользователей, обмениваясь с ними случайными ключами. Ваше устройство хранит свой список ключей локально, не передавая его наружу. Если кто-то из пользователей заболел и у него положительный тест на COVID-19, он сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели", — сообщается в описании приложения.

Пользователи, контактировавшие с зараженными коронавирусом последние 14 дней, получают уведомления с датой контакта но без сведений о заболевшем. Такое приложение разработано Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при участии Министерства здравоохранения РФ.