Трамп инициировал начальные протоколы передачи власти "во благо США"

Управление общих служб (GSA) получило от действующего президента США Дональда Трампа указание "делать, что нужно" по первоначальным протоколам передачи власти.

Управление общих служб (GSA) получило от действующего президента США Дональда Трампа указание "делать, что нужно" по первоначальным протоколам передачи власти.

Телеканал CNN сообщил, что GSA и его глава Эмили Мерфи признали победителем выборов кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Трамп на своей странице в Twitter написал, что он и его сторонники будут продолжать твердую борьбу. При этом он отметил, что в интересах страны нужно, чтобы Эмили Мерфи и GSA работали относительно первоначальных протоколов передачи власти Байдену. Такое же распоряжение получила команда Трампа.

Мерфи подвергалась угрозам, "плохому обращению и приставаниям" за свою верность США, заявил Трамп. Он заявил, что не хочет, чтобы это происходило с ней или служащими GSA.

Таким образом, Трамп вновь отказался признать поражение на выборах. Он допустил начало формальных процедур для передачи власти.