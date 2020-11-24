Коммунальщики Петербурга будут бороться с наледью солевыми растворами

Петербургские коммунальщики в этом году будут активнее использовать солевые растворы для предотвращения ДТП и борьбы с наледью.

Петербургские коммунальщики в этом году будут активнее использовать солевые растворы для предотвращения ДТП и борьбы с наледью.

Солевой раствор, используемый коммунальными службами, является, по словам начальника управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадима Мизюкина, экологически чистым. Он состоит, по данным телеканала "Санкт-Петербург", на 20 процентов из соли и на 80 процентов из воды.

"Конечно, всегда есть какие-то побочные явления. Мы живем в городе, где не только соль влияет на обувь, есть множество других факторов", — подчеркнул Мизюкин.

Губернатор Петербурга Александр Беглов недавно заявил, что техника готова к уборке снега. Очищать дороги в нынешнем сезоне будут почти 1,8 тысячи машин.