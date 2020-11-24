2:41 24 Ноября 2020Экономика
Мишустин выделил из бюджета 80 млрд рублей на борьбу регионов с COVID-19
Правительство РФ выделит из бюджета денежные средства на поддержание стабильной ситуации в 39 регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство РФ выделит из бюджета денежные средства на поддержание стабильной ситуации в 39 регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
На фоне пандемии коронавируса зачисления доходов в бюджет регионов России сократились. Правительство намерено стабилизировать бюджетные системы за счет дополнительных субсидий, которые будут выделены из резервного фонда страны. Речь идет о 80 млрд рублей.
"Их распределяет по 39 регионам", — уточнил Михаил Мишустин.
В свою очередь, власти регионов распределяет денежные средства на социальные обязательства перед гражданами, а также сконцентрируются на борьбе с распространением коронавирусной инфекции.