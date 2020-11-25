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1:14   25 Ноября 2020
Весь мир

Die Welt: США стоят на пороге третьей волны, которая грозит им хаосом

Die Welt: США стоят на пороге третьей волны, которая грозит им хаосом

Вакуум власти, образовавшийся в США из-за затянувшегося спора о том, кто победил на недавних президентских выборах, усугубляет и так непростую эпидемиологическую ситуацию в стране.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt, приводя заявление президента американского профсоюза медсестер Мэри Тернет о том, количество новых заражений коронавирусом растет с каждым днем, больницы переполнены, а многие медицинские работники испытывают страх и отчаяние.

При этом Тернер подчеркнула, что медработники в США не чувствуют поддержки ни со стороны работодателей, ни со стороны правительства. Нехватка защитной экипировки достигла такого уровня, что медсестрам приходится до десяти раз использовать одну и ту же защитную маску

Как отмечает издание, в США уже зафиксировано более 250 тысяч смертей от COVID-19, а общее количество случаев заражения с начала пандемии превысило 11,5 миллионов.

Член президентской рабочей группы по коронавирусу адмирал Бретт Жируа считает, что страна подошла к самой опасной стадии, так как ежедневный прирост новых заболевших коронавирусом достиг рекордно высоких показателей.

«Приемные отделения наших больниц каждую неделю принимают на 25% больше пациентов, смертность в стране еженедельно увеличивается на 25%. Все идет в "неправильном направлении"» — заявил Жируа в интервью телеканалу MSNBC.

Die Welt: США стоят на пороге третьей волны, которая грозит им хаосом

И эту тяжелейшую ситуацию усугубляет действующий президент США Дональд Трамп, пишет Die Welt. По мнению немецкого издания, Трамп, который отказывается признать свое поражение на президентских выборах, которые прошли еще 3 ноября, и передать власть своему сопернику демократу Джо Байдену, создает «опасный вакуум».  

«Байден и его команда не могут получить доступ к информации, персоналу и ресурсам президентской администрации. Кроме того, Трамп стал меньше внимания уделять государственным делам. На прошлой неделе он лишь дважды появлялся на официальных мероприятиях», — сообщает немецкая газета.

Кроме того, Die Welt напоминает слова вице-президента США Майка Пенса, заявившего в июне 2020 года, что второй волны эпидемии коронавируса не будет. Но сейчас Штаты стоят на пороге уже третьей волны, которая может оказаться гораздо хуже первых двух.

Die Welt: США стоят на пороге третьей волны, которая грозит им хаосом

Сам Трамп также принижал опасность коронавируса, сравнивал СOVID-19 с обычным «гриппом» и обещал, что опасность сама исчезнет, когда повысится температура воздуха. Результаты президентских выборов, по мнению немецких журналистов, связаны именно с тем, как администрация Трампа действовала в условиях эпидемии.

«Если снабжение 330 миллионов американцев вакциной будет происходить так же, как и тестирование на коронавирус в первые месяцы эпидемии, то в США вскоре вновь возникнет хаос», — пишет Die Welt.

При этом издание сообщает, что производитель американской вакцины Pfizer планирует в этом году снабдить своим препаратом лишь 12,5 американцев, объясняя это тем, что вакцинирование должно проводиться в два этапа. В то же время компания Moderna выражает готовность поставить еще 20 миллионов доз вакцины до конца текущего года. А компания Johnson&Johnson обещает, что к марту 2021 года произведет еще 100 миллионов доз препарата.

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