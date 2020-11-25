Die Welt: США стоят на пороге третьей волны, которая грозит им хаосом

Вакуум власти, образовавшийся в США из-за затянувшегося спора о том, кто победил на недавних президентских выборах, усугубляет и так непростую эпидемиологическую ситуацию в стране.

Вакуум власти, образовавшийся в США из-за затянувшегося спора о том, кто победил на недавних президентских выборах, усугубляет и так непростую эпидемиологическую ситуацию в стране.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt, приводя заявление президента американского профсоюза медсестер Мэри Тернет о том, количество новых заражений коронавирусом растет с каждым днем, больницы переполнены, а многие медицинские работники испытывают страх и отчаяние.

При этом Тернер подчеркнула, что медработники в США не чувствуют поддержки ни со стороны работодателей, ни со стороны правительства. Нехватка защитной экипировки достигла такого уровня, что медсестрам приходится до десяти раз использовать одну и ту же защитную маску

Как отмечает издание, в США уже зафиксировано более 250 тысяч смертей от COVID-19, а общее количество случаев заражения с начала пандемии превысило 11,5 миллионов.

Член президентской рабочей группы по коронавирусу адмирал Бретт Жируа считает, что страна подошла к самой опасной стадии, так как ежедневный прирост новых заболевших коронавирусом достиг рекордно высоких показателей.

«Приемные отделения наших больниц каждую неделю принимают на 25% больше пациентов, смертность в стране еженедельно увеличивается на 25%. Все идет в "неправильном направлении"» — заявил Жируа в интервью телеканалу MSNBC.

И эту тяжелейшую ситуацию усугубляет действующий президент США Дональд Трамп, пишет Die Welt. По мнению немецкого издания, Трамп, который отказывается признать свое поражение на президентских выборах, которые прошли еще 3 ноября, и передать власть своему сопернику демократу Джо Байдену, создает «опасный вакуум».

«Байден и его команда не могут получить доступ к информации, персоналу и ресурсам президентской администрации. Кроме того, Трамп стал меньше внимания уделять государственным делам. На прошлой неделе он лишь дважды появлялся на официальных мероприятиях», — сообщает немецкая газета.

Кроме того, Die Welt напоминает слова вице-президента США Майка Пенса, заявившего в июне 2020 года, что второй волны эпидемии коронавируса не будет. Но сейчас Штаты стоят на пороге уже третьей волны, которая может оказаться гораздо хуже первых двух.

Сам Трамп также принижал опасность коронавируса, сравнивал СOVID-19 с обычным «гриппом» и обещал, что опасность сама исчезнет, когда повысится температура воздуха. Результаты президентских выборов, по мнению немецких журналистов, связаны именно с тем, как администрация Трампа действовала в условиях эпидемии.

«Если снабжение 330 миллионов американцев вакциной будет происходить так же, как и тестирование на коронавирус в первые месяцы эпидемии, то в США вскоре вновь возникнет хаос», — пишет Die Welt.

При этом издание сообщает, что производитель американской вакцины Pfizer планирует в этом году снабдить своим препаратом лишь 12,5 американцев, объясняя это тем, что вакцинирование должно проводиться в два этапа. В то же время компания Moderna выражает готовность поставить еще 20 миллионов доз вакцины до конца текущего года. А компания Johnson&Johnson обещает, что к марту 2021 года произведет еще 100 миллионов доз препарата.