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2:21   24 Ноября 2020
Общество

Познер не нашел ни одного позитивного материала о России в американских СМИ

Познер не нашел ни одного позитивного материала о России в американских СМИ

Американские телеканалы не делают позитивных материалов о России, формируя у населения "образ врага". Об этом заявил журналист Владимир Познер.

Телеведущий попытался найти хотя бы один позитивный сюжет о России на американских телеканалах, однако ему это не удалось. По мнению Познера, именно такое формирование повестки и создает у американцев "образ врага", что с журналистикой не имеет ничего общего.

Он добавил, что недавно выступал на крупной американской радиостанции и заявил им о своем наблюдении. Журналист также считает, что российское телевидение также не говорит о позитивных моментах в США.

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