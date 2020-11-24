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1:47   24 Ноября 2020
Армия

Автобусы с беженцами прибыли в Степанакерт в сопровождении миротворцев РФ

Автобусы с беженцами прибыли в Степанакерт в сопровождении миротворцев РФ

Российские миротворцы сопроводили колонну автобусов с беженцами из Армении в Степанакерт. Об этом сообщило Минобороны РФ.

За сутки из Еревана на главную площадь Степанакерта были доставлены около 1,3 тысячи беженцев. Для их перевозки были задействованы 32 автобуса. Колонна шла в сопровождении миротворцев и военной полиции.

Боевые действия на территории Нагорного Карабаха были остановлены 9 ноября. Кровопролитие прекратилось после того, как лидеры России, Армении и Азербайджана подписали соответствующее заявление. В регион, согласно документу, был переброшен российский миротворческий контингент.

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#миротворцы #беженцы #карабах #степанакерт

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