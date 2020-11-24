ВОЗ анонсировала выход вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа

Создатели вакцин от COVID-19 выпустят несколько препаратов в виде назального спрея. Об этом рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Создатели вакцин от COVID-19 выпустят несколько препаратов в виде назального спрея. Об этом рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

В настоящее время оральной вакцины от коронавируса, по словам Сваминатан, не существует. Все препараты выпускаются в формате инъекций.

"В разработке находится несколько назальных спреев", — добавила представитель Всемирной организации здравоохранения.

О разработке вакцины от COVID-19, которую можно будет закапывать в нос, недавно рассказал гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов. Он отметил, что уже запущено полномасштабное доклиническое исследование таких препаратов.