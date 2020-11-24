Глава Минобороны Белоруссии анонсировал масштабные военные учения с РФ

Учения "Запад-2021" будут гораздо масштабнее, чем прошлогодние, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Учения "Запад-2021" будут гораздо масштабнее, чем прошлогодние, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Оперативные белорусско-российские стратегические учения пройдут на пяти полигонах республики, и во многом побьют размах аналогичного мероприятия "Славянское братство — 2020", рассказал политик в интервью на канале "Беларусь-1". Это касается и масштабов подготовительной деятельности, которая перед грядущим событием, по словам министра, будет представлять собой огромный комплекс мер.

Белоруссия плотно занялась вопросом оснащения вооруженных сил. Следующий год станет богатым на приобретение техники: страна обзаведется еще четырьмя самолетами Су-30, вертолетами Ми-35 в таком же количестве. Два механизированных батальона "пересадят" на БТР-82А.