Джигурда и Добровинский обменялись оскорблениями у здания суда в Москве

Адвокат Александр Добровинский и певец Никита Джигурда обозвали друг друга после заседания Хамовнического суда по возмещению морального вреда актером Михаилом Ефремовым.

Адвокат Александр Добровинский и певец Никита Джигурда обозвали друг друга после заседания Хамовнического суда по возмещению морального вреда актером Михаилом Ефремовым.

Суд рассматривал иск потерпевших в смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Было принято решение снять иск с рассмотрения. Возле стен здания столкнулись Добровинский и Джигурда. Адвокат дал комментарий журналистам, а затем направился к машине. Тогда певец стал кричать ему вслед оскорбления, назвав его лжецом и мошенником, сообщает РЕН ТВ.

"А ты идиот!" — не остался в долгу Добровинский.

Джигурда напомнил адвокату, что лишил его статуса. Артист также заявил, что супруга погибшего в ДТП Сергея Захарова подала на развод еще в мае этого года и уже несколько лет не жила с ним. По мнению Джигурды, это повод для того, чтобы подозревать ее в лжесвидетельстве в суде. Он также обвинил Добровинского в том, что он использовал ложные показания женщины для доказательства вины Ефремова и получения денежной компенсации.

Ефремов признан виновным в смертельном ДТП. Ему назначили 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.