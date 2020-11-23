ООН готова работать с Россией для оценки гуманитарных потребностей Карабаха

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН и соответствующие гуманитарные организации готовы к сотрудничеству с Россией по ситуации в Нагорном Карабахе.

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН и соответствующие гуманитарные организации готовы к сотрудничеству с Россией по ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ответ на запрос России и в ожидании дополнительных подробностей о работе Межведомственного центра гуманитарного реагирования в регионе подтверждает готовность организации сотрудничать. В ООН готовы обсуждать возможное взаимодействие и сотрудничество на местах.

Речь идет о проведении независимой межведомственной оценки в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях. Это позволит объективно рассмотреть все условия, чтобы получить полную картину гуманитарной ситуации.