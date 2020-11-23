Террористы "ан-Нусры" обстреляли населенные пункты четырех провинций Сирии

Вооруженные боевики запрещенных террористических группировок совершили серию атак на населенные пункты, расположенные в Идлибской зоне деэскалации.

Вооруженные боевики запрещенных террористических группировок совершили серию атак на населенные пункты, расположенные в Идлибской зоне деэскалации.

По информации Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР), боевики из числа запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" нарушили перемирие и открыли огонь по мирным поселениям не менее 24 раз.

Как сообщают российские военные, в провинции Идлиб зафиксировано 17 обстрелов, в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Латакия – четыре обстрела, в провинции Хама – два обстрела. Данных о пострадавших и погибших сотрудники ЦПВС не предоставляют.

Напомним, что из-за вооруженных провокаций боевиков террористического объединения "Хайят Тахрир аш-Шам", подконтрольного запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра", в САР гибнут мирные сирийские граждане и военнослужащие САА.