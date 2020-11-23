Совместный военный комитет в Ливии возобновил заседания — ЛНА

Совместный военный комитет (СВК) "5+5" в Ливии с понедельника возобновил консультации.

Совместный военный комитет (СВК) "5+5" в Ливии с понедельника возобновил консультации.

Глава Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб сообщил на своей странице в Facebook, что заседания проходят в закрытом режиме.

Прошлый раунд переговоров представителей всех действующих в стране вооруженных сил завершился в начале ноября в ливийском Сирте. Участники мероприятия обсуждали вопросы реализации женевского соглашения, которое было достигнуто при поддержке ООН 23 октября.

Согласно договоренностям совместного военного комитета, предполагается поэтапный вывод всех иностранных сил с территории Ливии, а также террористов-наемников так называемого Правительства национального согласия, завербованных Анкарой в Сирии.