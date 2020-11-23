Сможет ли Байден соединить «обломки» жесткой миграционной политики Трампа

Издание The Guardian вспомнило отношение Трампа к мигрантам и оценило возможности Байдена изменить миграционную политику страны.

Если демократ и главный оппонент Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байден станет лидером Америки, то наверняка попытается ослабить миграционную политику главы Белого дома. В частности, он может вновь открыть границы для просителей убежища, пишет британское издание The Guardian.

'Wreckage everywhere': can Biden undo Trump’s harsh immigration policies? https://t.co/LQPgWY7mKZ — The Guardian (@guardian) November 23, 2020

Однако его планы, вероятно, разобьются о бездействие Министерства юстиции, в руках которого находится обширная власть над американской миграционной системой.

Ряд экспертов опасается, что и сам Байден в дальнейшем попытается использовать правосудие в своих интересах.

Случай в Балтиморе

На одном из слушаний в иммиграционном суде Балтимора первый генеральный прокурор действующего президента США Дональда Трампа Джефф Сешнс отклонил ходатайство женщины из Сальвадора о предоставлении убежища.

Джефф Сешнс утверждён на пост министра юстиции США https://t.co/StEWoCeVe6 pic.twitter.com/n3iL8Z9dfD — Euronews на русском (@euronewsru) February 9, 2017

Ранее с ней жестоко обращался молодой человек, и она заявила, что боится возвращаться на родину, где он наверняка ее поджидает.

Судья поверил страху сальвадорки, однако пришел к выводу, что опасность, с которой она столкнулась, не подходит ни под одно определение преследования в нынешних редакциях американского законодательства.

Так, пишет The Guardian, Сешнс попросту отложил в долгий ящик два десятилетия прецедентов, постановив, что насилие в семье и группах не может быть основанием для предоставления убежища мигранту.

Что достанется Байдену

Чтобы изменить миграционное законодательство, демократу, вероятно, придется начать с отмены решения Сешнса и генпрокурора Уильяма Барра, которые резко ограничили предоставление убежища для мигрантов из Центральной Америки.

Трамп расценивал систему миграционных убежищ как магнит для огромного потока иностранцев. При нем неоднократно делались попытки по их ликвидации. Так, за четыре года случаи предоставления укрытия сократились до 19%, а количество отказов увеличилось до 73%.

Помимо этого, предстоит «распутать паутину» политики администрации Трампа, которая ограничивала независимость иммиграционных судей и ускоряла принятие ими решений. Такая позиция только лишь снизила эффективность и увеличила количество накопившихся судебных дел.

Несмотря на то, что при Трампе было нанято 214 новых судей, и состав увеличился до 520 человек, количество незавершенных дел выросло до 1,2 млн с 520 тысяч.

«Они осуществили очень систематический план, чтобы покончить с судебной независимостью, четко укладывая колоду, чтобы получить как можно больше депортаций», — сказала Дениз Славин, служившая иммиграционным судьей в течение 24 лет.

Также Байдену предстоит поработать и над деятельностью федеральных прокуроров, которые не завершали массовые уголовные преследования лиц, несанкционированно пересекающих границы, на протяжении долгого времени. Хотя такую практику широко осудили в 2018 году.

С марта этого года такие лица были в срочном порядке высланы по приказу Министерства здравоохранения. Изменения в законодательстве могли бы относить такие случаи к гражданским, а не уголовным преступлениям, отмечают в издании.

Поддерживают такое изменение и в ряду республиканцев-консерваторов. Они утверждают, что тысячи иммиграционных дел засорили федеральные суды вдоль границы, отвлекая прокуроров от более серьезных преступлений, связанных с наркотиками, отмыванием денег и контрабандой.

«Они тратят много денег и ресурсов, и что еще более важно, они злоупотребляют человеческим достоинством и конституционной защитой, когда вы окружаете людей, как скот, и они не понимают, что происходит. Я не думаю, что вы можете привести веские доводы, есть сдерживающий эффект», — сказал научный сотрудник R Street Джонатан Хаггерти.

Немаловажный вопрос — так называемые «Протоколы о защите мигрантов». Согласно программе, более 65 тыс. просителей убежища вынуждены ожидать решения суда в Мексике, находясь в плохих условиях импровизированных лагерей для беженцев.

Позиция экспертов

Мнение экспертов разделилось. Одни ученые-юристы, бывшие судьи и чиновники юстиции утверждают, что некоторые решения Трампа можно отменить достаточно легко. Другие полагают, что требуется кропотливая работа с нормой и медленное судебное разбирательство.

«Это похоже на пронесшийся торнадо, только обломки повсюду. Политика, на осуществление которой ушли годы, лежит в руинах. С чего вы начнете?» — задался вопросом директор Института Золберга по миграции и мобильности при новой школе в Нью-Йорке Александр Алейников.

Некоторые ученые-юристы опасаются, что Байден, изменив политику Трампа, будет не менее навязчивым и фактически расширит то, что будет казаться беззастенчивым политическим использованием президентом системы правосудия.

«Я действительно обеспокоен политизацией судов», — подытожила профессор Школы права Университета Темпл в Бисли Джая Рамджи-Ногалес.

Ранее Джо Байден заявил на дебатах с Трампом, что в случае победы намерен предоставить гражданство 11 миллионам нелегальных иммигрантов. По его словам, соответствующее решение он направит в Конгресс в первые 100 дней пребывания в Белом доме.