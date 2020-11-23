Муромова не допрашивали после возобновления следствия по делу Талькова

Следователи не вызывали на допрос певца и композитора Михаила Муромова после возобновления следствия по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова.

Следователи не вызывали на допрос певца и композитора Михаила Муромова после возобновления следствия по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова.

Убийство Талькова произошло в декабре 1991 года. Его застрелили в коридоре возле гримерки во Дворце спорта "Юбилейный". Личность стрелявшего не установили. Дело было возобновлено в 2018 году. За два года Муромова, дружившего с Тальковым, ни разу не приглашали на допрос.

"Вообще очень много мусора в начале этого расследования. Я для себя эту тему закрыл", – подчеркнул Михаил Муромов в комментарии для Федерального агентства новостей.

Муромов считает, что в Талькова мог стрелять гражданский муж певицы Азизы Игорь Малахов, информирует ФАН. Сама артистка подтвердила, что между певцом и Малаховым за кулисами возникла драка.