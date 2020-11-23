Ведущий "Эха" указал Удальцову на неумение оппозиции идти дальше разговоров

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов призвал оппозицию объединиться. Подобные призывы постоянно звучат среди либералов, однако дальше разговоров дело не идет.

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов призвал оппозицию объединиться. Подобные призывы постоянно звучат среди либералов, однако дальше разговоров дело не идет.

Удальцова в эфире радио "Эхо Москвы" спросили о высказывании его супруги по поводу деятельности блогера Алексея Навального, который до сих пор находится в Германии, а введенные из-за него санкции отразятся на россиянах. Координатор "Левого фронта" в ответ призвал оппозицию не нападать друга на друга, а объединиться к выборам в Госдуму в 2021 году, пишет "ПолитЭксперт".

"Я думаю, что все-таки самое правильное сегодня было бы оппозиции, — и слева, и справа, и коммунистам, и либералам — особенно в преддверии крупных выборов, подумать над тем, как бы выстроить хотя бы минимальную коалицию", — подчеркнул Удальцов.

На это ведущий Максим Курников напомнил, что оппозиция говорит об объединении уже более десяти лет, однако до сих пор это не привело ни к каким конкретным действиям.

Удальцов ранее прогнозировал, что осенью произойдет "мощный подъем", который может привести и к революции. Однако этого не случилось, разговоры оппозиции остались без действий и результатов.