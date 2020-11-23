Мать Михаила Ефремова попросила епископа Иоанна присмотреть за сыном в СИЗО

Помощник митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна объяснил присутствие артиста на молебне в СИЗО-3.

Помощник митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна объяснил присутствие артиста на молебне в СИЗО-3.

В сеть попали фотографии богослужения в следственном изоляторе, на которых Михаил Ефремов стоит рядом с главой Белгородской митрополии. Такие мероприятия иногда проводятся в рамках соглашения. Сейчас в них поучаствовал отбывающий заключение актер, пояснил собеседник издания "Подъем".

Владыка Иоанн был хорошо знаком с Аллой Борисовной Покровской, покойной матерью арестанта, и старается выполнять ее просьбу — присматривать за Ефремовым в заключении, сообщил помощник главы митрополии.

Кроме артиста, участие приняли еще около 15 человек, среди которых сотрудник СИЗО-3. Митрополит на фото без маски, Ефремов с маской, спущенной на подбородок, но представитель регионального ФСИН отметил в беседе с РИА Новости, что все участники здоровы по заключению врачей после тщательного медосмотра.