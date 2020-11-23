Сбой в движении московского метро произошел из-за возгорания на "Тверской"

Движение поездов по Замоскворецкой линии Московского метрополитена было нарушено из-за сообщения о возгорании на станции "Тверская", сообщил источник в экстренных службах.

Движение поездов по Замоскворецкой линии Московского метрополитена было нарушено из-за сообщения о возгорании на станции "Тверская", сообщил источник в экстренных службах.

Эту информацию проверяли пожарные. Сообщение между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая" было приостановлено. В Дептрансе сообщили, что движение по Замоскворецкой линии уже восстановлено.

Все устройства работают штатно. Для проверки состава и инфраструктуры был остановлен один обкаточный поезд без пассажиров. Сейчас работа метрополитена происходит в обычном режиме, угроза возгорания отсутствует.