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21:08   23 Ноября 2020
Происшествия

Сбой в движении московского метро произошел из-за возгорания на "Тверской"

Сбой в движении московского метро произошел из-за возгорания на "Тверской"

Движение поездов по Замоскворецкой линии Московского метрополитена было нарушено из-за сообщения о возгорании на станции "Тверская", сообщил источник в экстренных службах.

Эту информацию проверяли пожарные. Сообщение между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая" было приостановлено. В Дептрансе сообщили, что движение по Замоскворецкой линии уже восстановлено.

Все устройства работают штатно. Для проверки состава и инфраструктуры был остановлен один обкаточный поезд без пассажиров. Сейчас работа метрополитена происходит в обычном режиме, угроза возгорания отсутствует.

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#москва #метро #возгорание #тверская

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