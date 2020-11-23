"Эксперт" с уголовным прошлым пытается "нападать" на Россию с помощью СМИ

"Политконсультант" с темным прошлым использует сайт "Эхо Москвы" для очернения российской действительности. Журналисты изучили биографию "эксперта" и узнали много интересного.

"Политконсультант" с темным прошлым использует сайт "Эхо Москвы" для очернения российской действительности. Журналисты изучили биографию "эксперта" и узнали много интересного.

21 ноября 2020 года на сайте радиостанции "Эхо Москвы" была опубликована статья о Нагорном Карабахе, автором которой стал так называемый "политический консультант" Алексей Кромский. В статье он высказался о бесполезности российского вооружения, в частности, стоявших на вооружении армянских ВС комплексов С-300, которые якобы "были уничтожены азербайджанскими дронами в первые часы войны". Также он обвинил российское руководство в "предательстве" своего геополитического союзника — Армении, пишет ФАН.

Журналист, несогласный с позицией автора, для интереса изучил его биографию. И оказалось, что псевдо-эксперт имеет не только другую фамилию, но и уголовное прошлое. Алексей Гринчук, будучи депутатом в Тамбовской области от партии ЛДПР, в 2008 году был арестован по обвинению в вымогательстве. На выборах в Госдуму он сочинил клеветническую листовку о кандидате в депутаты Госдумы от "Единой России", а после распространения листовок вместе с подельником потребовал от жертвы 300 тысяч рублей за прекращение негативной "агитации". За это Гринчук получил четыре года в колонии общего режима.