Россияне откладывают на «черную пятницу» покупку электроники и техники

В «черную пятницу» россияне больше всего интересуются электроникой, компьютерной и бытовой техникой. Таковы результаты исследования сервиса «Яндекс.Маркет», результаты которого оказались в распоряжении «Политики Сегодня.

В «черную пятницу» россияне больше всего интересуются электроникой, компьютерной и бытовой техникой. Таковы результаты исследования сервиса «Яндекс.Маркет», результаты которого оказались в распоряжении «Политики Сегодня.

Аналитики использовали данные сервиса о заказах и переходах пользователей в интернет-магазины с 22 по 29 ноября прошлого года.

В 2019 году пик интереса к категории «электроника» был зафиксирован 29 ноября, а с 22 ноября спрос вырос почти на 40%. Чаще всего пользователи «Яндекс.Маркета» искали телевизоры, мобильные телефоны, наушники и умные часы. На покупки россияне были готовы потратить в среднем около 12,5 тысячи рублей.

Многие пользователи маркетплейса откладывают покупку дорогостоящей техники именно на сезон распродаж. Техника далеко не всегда заказывается для личного использвания: многие начинают покупать подарки к Новому году.

По данным «Яндекс.Маркета», на «черную пятницу» россияне часто откладывают покупку компьютерной техники. Больше всего людей интересуют ноутбуки и комплектующие, такие как видеокарты и процессоры.

«В прошлом году пользователи были готовы потратить в среднем 54 тысячи рублей на ноутбук и 7,9 тысячи рублей на комплектующие», — говорится в исследовании.

Популярна у россиян не только электроника. но и бытовая техника. В 2019 году спрос на нее вырос на 38%. Больше всего во время «черной пятницы» интересовались микроволновками, а также роботами-пылесосами. Всего пользователи сервиса были готовы потратить на покупку около 9,3 тысячи рублей.

Растет также спрос и на товары для красоты. В минувшем году с 22 по 29 ноября количество заказов в категории выросло в 1,5 раза. Чаще всего клиенты маркетплейса покупали патчи для глаз, филлеры для волос, а также сыворотки для лица.

Ранее стало известно,что взрослые россияне в 2020 году чаще всего просили у Деда Мороза улучшить жилищные условия, а также погасить кредиты. Также взрослое население мечтает, что Дедушка подарит им мебель, технику, путевки и автомобиль.